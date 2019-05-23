В Казани состоятся слушания по проекту первого участка второй линии метро

В Казани с 23 мая по 27 июня пройдут публичные слушания по проекту планировки и межевания территории объект «Первый участок второй линии метрополитена города Казани от станции метро «Улица Ю. Фучика» до станции метро «Улица Академика Сахарова».



Площадь территории проектирования равна 178 га. Эксплуатационная длина первого участка второй линии метрополитена составит 5743,71 м. Участок включает в себя строительство трех перегонных тоннелей, четырех станций, а также притоннельных сооружений.

Расстояние от станции метро «Улица Ю. Фучика» до станции «10-й микрорайон» составит 930 м, от станции «10-й микрорайон» до станции «100-летие ТАССР» — 820 м, от станции «100-летие ТАССР» до станции «Улица Академика Сахарова» — 2130 м, следует из информации, размещенной в сборнике документов мэрии.



В феврале стало известно, что ГИСУ и «Татинвестгражданпроект» заключили госконтракт на разработку проектной документации для первого участка второй линии казанского метро.

Власти Татарстана планируют с 2019 по 2021 год выделять по 1 млрд рублей в год на строительство метро.

