Инвалиду из Азнакаево вернули субсидию почти на 1 млн рублей на покупку жилья

Азнакаевская городская прокуратура провела проверку по обращению 45-летней местной жительницы — инвалида с детства первой группы.

Женщине вернули субсидию на покупку жилого помещения за счет средств федерального бюджета в размере 902 970 рублей. Установлено, что в 2000 году заявительницу включили в льготный список очередности граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по обеспечению жильем. Через 10 лет местные власти сняли ее с учета в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий и исключили из списка граждан.

Жилье, где проживает женщина, не приспособлено для проживания. В нем нет санузла, не работает система канализации. При этом реконструкция помещения не поможет решить эти вопросы. Таким образом, жительница Азнакаево остро нуждалась в улучшении условий. Прокуратура обратилась в суд с иском к исполкому района. Требования полностью удовлетворены, решение вступило в законную силу, сообщает прокуратура Татарстана.

Напомним, ранее прокурор Татарстана обязал Госжилфонд вернуть арендаторам жилья более 30 млн рублей.

