Татарстан попал в топ-10 регионов, где ГИБДД выписывает штрафы чаще всего

Татарстан находится на 9-м месте среди всех российских регионов по количеству штрафов ГИБДД на одного жителя за первое полугодие 2019 года.

В республике на одного жителя приходится 0,118 штрафа. Примечательно, что в соседней Башкирии на одного жителя выписано всего 0,023 штрафа. Республика находится на 62-м месте среди всех регионов. Рекордсмен по количеству штрафов — Ненецкий автономный округ, где на одного жителя выписано 2,18 штрафа. Информация основана на статистике портала «Штрафы ГИБДД».

Меньше всего штрафов выписывали в Амурской области. На одного жителя здесь приходится 0,005 штрафа.

Напомним, ранее сообщалось, что у ГИБДД не получается взимать штрафы с иностранцев.