У ГИБДД не получается взимать штрафы с иностранцев

ГИБДД не может разработать работающую систему взимания штрафов с иностранцев. В Москве удается штрафовать не больше 1% зарегистрированных за рубежом авто, в регионах такой практики нет.

При этом госкомпания «Автодор» зарегистрировала около 0,5 млн нарушений иностранцами на участке трассы М-1 в Смоленской области длиной 300 км, пишет «Коммерсант».

По данным московской автоинспекции, среди иностранцев чаще всего правила нарушают автовладельцы из Белоруссии, Грузии, Азербайджана и Армении.

ГИБДД может отправить извещение о штрафе по почте. Однако для этого необходимо направить запрос Федеральной таможенной службе (ФТС). Газета подчеркивает, что такие запросы практикует только московское управление ГИБДД. Но и в столице это нечастое явление: за 2018 год по почте направлено только 22 тысячи постановлений о штрафах.

Даже в случае отправки постановлений иностранцы оплачивают около 25% штрафов.