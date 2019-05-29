У ГИБДД не получается взимать штрафы с иностранцев
ГИБДД не может разработать работающую систему взимания штрафов с иностранцев. В Москве удается штрафовать не больше 1% зарегистрированных за рубежом авто, в регионах такой практики нет.
При этом госкомпания «Автодор» зарегистрировала около 0,5 млн нарушений иностранцами на участке трассы М-1 в Смоленской области длиной 300 км, пишет «Коммерсант».
По данным московской автоинспекции, среди иностранцев чаще всего правила нарушают автовладельцы из Белоруссии, Грузии, Азербайджана и Армении.
ГИБДД может отправить извещение о штрафе по почте. Однако для этого необходимо направить запрос Федеральной таможенной службе (ФТС). Газета подчеркивает, что такие запросы практикует только московское управление ГИБДД. Но и в столице это нечастое явление: за 2018 год по почте направлено только 22 тысячи постановлений о штрафах.
Даже в случае отправки постановлений иностранцы оплачивают около 25% штрафов.АналитикаПроисшествия
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