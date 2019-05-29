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У ГИБДД не получается взимать штрафы с иностранцев

07:11, 29.05.2019
У ГИБДД не получается взимать штрафы с иностранцев
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ГИБДД не может разработать работающую систему взимания штрафов с иностранцев. В Москве удается штрафовать не больше 1% зарегистрированных за рубежом авто, в регионах такой практики нет.

При этом госкомпания «Автодор» зарегистрировала около 0,5 млн нарушений иностранцами на участке трассы М-1 в Смоленской области длиной 300 км, пишет «Коммерсант».

По данным московской автоинспекции, среди иностранцев чаще всего правила нарушают автовладельцы из Белоруссии, Грузии, Азербайджана и Армении.

ГИБДД может отправить извещение о штрафе по почте. Однако для этого необходимо направить запрос Федеральной таможенной службе (ФТС). Газета подчеркивает, что такие запросы практикует только московское управление ГИБДД. Но и в столице это нечастое явление: за 2018 год по почте направлено только 22 тысячи постановлений о штрафах.

Даже в случае отправки постановлений иностранцы оплачивают около 25% штрафов.

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