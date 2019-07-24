ОБСЕ может применить опыт Татарстана в области межнациональных отношений

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Занньер выразил мнение, что опыт Республики Татарстан в области межнациональных отношений может стать одним из примеров успешной работы и, возможно, будет использован ОБСЕ.

По словам Занньера, в Татарстане с огромным признанием, уважением и пониманием относятся к многокультурности.

«Мне кажется, мы видим на примере Татарстана очень интересную лабораторию, на примере которой мы можем также вынести и для себя уроки», — сказал он на встрече с председателем Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным.

Занньер добавил, что для него чрезвычайно важно, что власти региона с уважением и желанием сохранить относятся к разнообразию общества, передает ТАСС.

Ранее арабские туристы из Израиля, говоря о своих впечатлениях от посещения Татарстана, отметили, что в республике все живут очень дружно.

