Арабские туристы из Израиля рассказали о впечатлениях от посещения Татарстана — видео

Группа из 18 арабских туристов из Израиля поделилась своими впечатлениями от путешествия по Республике Татарстан. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Туристы приехали в республику по приглашению своей коллеги, уроженки Татарстана. В республике они посетили Болгар, Свияжск, Храм всех религий, а также планетарий КФУ.

«Мне очень понравились татары и русские. Я поняла, что вы живете здесь очень дружно» — делится своими впечатлениями от посещения Татарстана Алия Абурабия.



«Я не ждала и 10% о того, что увидела. Очень красивые дома, очень, красивая, необыкновенная архитектура» — рассказала Самахер Эсван.

Ранее «Реальное время» писало, что Казань вошла в тройку российских городов, с которых иностранцы начинают знакомство с Россией. По данным Aviasales, в Казань чаще всего прилетают иностранные туристы из Казахстана, Белоруссии, Чехии, Германии, ОАЭ и Великобритании.

