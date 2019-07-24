В Башкирии 14-летний подросток обнаружил тело убитой матери в погребе

20 июля в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении тела 36-летней жительницы Татышлинского района Башкирии в погребе на территории частного дома. Возбуждено уголовное дело.

Тело женщины обнаружил ее старший 14-летний сын. В рамках следственных действий удалось установить, что утром 20 июля потерпевшая поссорилась со своим мужем. Женщина обвиняла его в злоупотреблении алкоголем и отсутствии постоянной работы. Мужчина несколько раз ударил жену бутылкой по голове, после чего задушил веревкой. Тело спрятал в погребе во дворе дома.

Проснувшиеся двое детей 14 и 11 лет стали искать мать, в результате старший ребенок наткнулся на ее тело в погребе. После чего увел младшего брата к соседке и сообщил о случившемся. Женщина вызвала полицию и закрыла дом с главой семейства снаружи. Но до приезда полиции мужчина выбрался через окно и скрылся в лесу. В итоге подозреваемого удалось задержать там. Он заключен под стражу, сообщает СУ СК РФ по РБ.

Напомним, ранее председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев предложил ужесточить наказание за насилие в семье.

