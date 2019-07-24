Спикер Госсобрания Башкирии предложил ужесточить наказание за насилие в семье

Председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев предложил ужесточить наказание за насилие в семье.

По его словам, только в Уфе ежегодно составляется более восьми тысяч протоколов, связанных с семейным дебоширством.

Толкачев также отметил, что законодательных корректировок требует и сама структура наказаний.

«Нередко предусмотрен штраф. Идти в сторону его увеличения было бы неправильно, поскольку штраф в итоге бьет не только по виновному, но и по всей семье», — пояснил Толкачев, добавив, что необходимо предусмотреть иные меры ответственности, передает «Горобзор».

Ранее широкую огласку получило дело сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца. В ходе допроса они признали свою вину и сообщили, что отец причинял им «моральные страдания».

