Межрегиональный профсоюз: увольнения крановщиков Казани за участие в забастовке незаконны

Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» заявил, что у работодателей нет прав увольнять сотрудников за участие в забастовке. Так в профсоюзе отреагировали на сообщения о том, что некоторых крановщиков Казани, которые объявили забастовку, уволили.

Крановщики сообщили об остановке 20 кранов сегодня, 24 июля.

Напомним, ранее объединение «Крановщики Казани» разослало письма застройщикам с требованием поднять зарплаты и соблюдать Трудовой кодекс РФ. Минстрой Татарстана поддержал крановщиков.

Прокурор Татарстана дал поручение проверить информацию о нарушениях трудового законодательства в отношении казанских крановщиков.

