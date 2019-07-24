Межрегиональный профсоюз: увольнения крановщиков Казани за участие в забастовке незаконны
Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» заявил, что у работодателей нет прав увольнять сотрудников за участие в забастовке. Так в профсоюзе отреагировали на сообщения о том, что некоторых крановщиков Казани, которые объявили забастовку, уволили.
Крановщики сообщили об остановке 20 кранов сегодня, 24 июля.
Напомним, ранее объединение «Крановщики Казани» разослало письма застройщикам с требованием поднять зарплаты и соблюдать Трудовой кодекс РФ. Минстрой Татарстана поддержал крановщиков.
Прокурор Татарстана дал поручение проверить информацию о нарушениях трудового законодательства в отношении казанских крановщиков.
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