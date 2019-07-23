Минстрой Татарстана поддержал требования крановщиков

В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ прокомментировали письма от объединения «Крановщики Казани», разосланные крупным стройкомпаниям республики. В Минстрое подчеркнули, что поддерживают требования о соблюдении Трудового кодекса РФ.

Крупные девелоперы не имеют собственных кранов и арендуют их у специализированных организаций, отметили в министерстве.

«Обучение нормам охраны труда и промышленной безопасности, обеспечение безопасных условий труда для крановщиков при эксплуатации башенных кранов, обеспечение трудовых прав и гарантий, в том числе установление оплаты труда, страхование жизни полностью ложатся на арендодателя», — говорится в сообщении.

Однако вопросы зарплаты относятся к организациям, владеющим кранами, с которыми у крановщиков строятся договорные отношения. Жалобы по этим вопросам должна рассматривать Госинспекция труда.

Обращений в татарстанский филиал «Профсоюза строителей России» или в Минстрой РТ не поступало.

Напомним, что объединение «Крановщики Казани» разослало письма застройщикам с требованием поднять зарплаты и соблюдать Трудовой кодекс РФ. Письма от крановщиков получили «Ак Таш», «Суварстроит», «Рент Сити», «Строй».

