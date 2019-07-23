Крановщики Казани потребовали повышения зарплаты и соблюдения Трудового кодекса

Представители объединения «Крановщики Казани» подтвердили «Реальному времени» информацию о том, что они разослали письма с требованиями в строительные компании.



Как рассказал один из активистов — Юрий Шарипов, речь идет в том числе о требованиях по повышению заработной платы, соблюдению Трудового кодекса. Кроме того, он говорит о том, что на стройплощадках не соблюдается техника безопасности. Так, в тексте письма говорится о требовании установить оплату труда машинистов на уровне не ниже 500 рублей в час после выплаты всех налогов. Также они требуют оплаты суточных и командировочных в соответствии с требованиями ТК РФ.

Известно, что письма от крановщиков получили «Ак Таш», «Суварстроит», «Рент Сити», «Строй». Представители девелоперских компаний, опрошенные «Реальным временем», подтвердили, что знают о распространении письма от крановщиков.

Напомним, три года назад в Казани на стройке метро «Дубравная» опрокинулся кран вместе с крановщиком.