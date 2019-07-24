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Крановщики Казани сообщили об остановке 20 кранов на стройках города

11:06, 24.07.2019
Крановщики Казани сообщили об остановке 20 кранов на стройках города
Фото: pixabay.com

Крановщики остановили работу 20 башенных кранов на ряде строек в Казани в среду, 24 июля. Об этом рассказали «Реальному времени» представители профсоюза «Рабочая ассоциация».

Работа прекращена на стройках ЖК «Салават купере», ЖК «Мой ритм», полилингвальной школы на улице Бондаренко и ряде других объектов.

Среди основных требований крановщиков — обеспечение соблюдения техники безопасности на площадке, а также повышение зарплаты рабочим.

Напомним, ранее объединение «Крановщики Казани» разослало письма застройщикам с требованием поднять зарплаты и соблюдать Трудовой кодекс РФ. Минстрой Татарстана поддержал крановщиков.

Прокурор Татарстана дал поручение проверить информацию о нарушениях трудового законодательства в отношении казанских крановщиков.

НедвижимостьОбщество Татарстан
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