Прокуратура Татарстана проверит ситуацию с крановщиками Казани
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков дал поручение проверить информацию о нарушениях трудового законодательства в отношении казанских крановщиков.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Напомним, что в Минстрое Татарстана поддержали требования крановщиков о соблюдении Трудового кодекса РФ. При этом представители министерства заявили, что вопросы зарплаты должны решаться в трудовой инспекции и застройщики за них не отвечают.Общество Татарстан
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