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Прокуратура Татарстана проверит ситуацию с крановщиками Казани

21:53, 23.07.2019
Прокуратура Татарстана проверит ситуацию с крановщиками Казани
Фото: pixabay.com

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков дал поручение проверить информацию о нарушениях трудового законодательства в отношении казанских крановщиков.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Напомним, что в Минстрое Татарстана поддержали требования крановщиков о соблюдении Трудового кодекса РФ. При этом представители министерства заявили, что вопросы зарплаты должны решаться в трудовой инспекции и застройщики за них не отвечают.

Общество Татарстан
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