Новости происшествий

11:33 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Суд оставил бывшего вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева под домашним арестом до 20 сентября

09:53, 24.07.2019
Суд оставил бывшего вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева под домашним арестом до 20 сентября
Фото: скриншот видео youtube.com

Советский районный суд Уфы продлил домашний арест бывшему вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву на время следствия по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом «Реальному времени» сообщил представитель суда.

Согласно решению суда, Евгений Гурьев будет находится под домашним арестом до 20 сентября.

Напомним, что Гурьева задержали в начале апреля 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий при реализации земельных участков. Ущерб от его действий составил около 27 млн рублей. Позднее бывший вице-премьер Башкирии был арестован.

Происшествия Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров