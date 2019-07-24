Суд оставил бывшего вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева под домашним арестом до 20 сентября

Советский районный суд Уфы продлил домашний арест бывшему вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву на время следствия по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом «Реальному времени» сообщил представитель суда.

Согласно решению суда, Евгений Гурьев будет находится под домашним арестом до 20 сентября.

Напомним, что Гурьева задержали в начале апреля 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий при реализации земельных участков. Ущерб от его действий составил около 27 млн рублей. Позднее бывший вице-премьер Башкирии был арестован.

