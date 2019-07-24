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После обработки 99% протоколов партия Зеленского набирает 43% на выборах в Раду

09:39, 24.07.2019
После обработки 99% протоколов партия Зеленского набирает 43% на выборах в Раду
Фото: president.gov.ua

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет большой отрыв, набрав на выборах в Раду 43,16% голосов после обработки 99,30% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

На втором месте находится «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко с 8,18%. Далее следует «Батькивщина» (8,18%), «Европейская солидарность» (8,12%) и «Голос» (5,84%).

Официальные результаты выборов будут обнародованы до 5 августа.

Напомним, досрочные выборы в Верховную раду состоялись в воскресенье, 21 июля. В них принимали участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Ранее Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов.

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