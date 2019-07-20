Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов

Президент России в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов.

По мнению российского лидера, пока ситуация не изменилась. Он добавил, что прошедшее на Украине голосование «было явно протестным».

Путин отметил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в ходе избирательной кампании постоянно говорил о готовности сделать все для урегулирования кризисной ситуации, а после избрания стал утверждать, что не считает возможным вести прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Президент России также заявил, что считает в будущем неизбежным строительство нормальных, дружеских отношений с Украиной, передает пресс-служба Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать шагом для начала переговоров.

