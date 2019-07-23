Госдума приняла закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев без учета квоты.

Закон вводит возможность получения иностранцами бессрочного вида на жительство в России. Кроме того, сокращаются сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешения на временное проживание в России до четырех месяцев (сейчас полгода), сообщается на официальном портале Госдумы РФ.

Также расширяется перечень категорий иностранных граждан, которые смогут получить разрешение на временное проживание без учета правительственных квот. Например, в список попадают граждане, которые родились на территории России, состоят в браке с гражданином РФ, проживающим в стране, являются участниками госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, беженцами из Украины, а также те, кто переселяется в Россию в соответствии с международными договорами о защите прав переселенцев.

Напомним, ранее сообщалось, что приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум.