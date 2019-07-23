Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум

Количество мигрантов, приехавших в Россию за январь — апрель 2019 года, стало наибольшим за последнее десятилетие. Об этом говорится в «Мониторинге экономической ситуации в России», подготовленном экспертами Института Гайдара и РАНХиГС».

«Миграционный прирост населения России в январе — апреле 2019 года резко увеличился, превысив значения всех предшествующих десяти лет», — говорится в исследовании.

Миграционный прирост населения России вырос с 57,1 тысячи человек в январе — апреле 2018 года до 98 тысяч в январе — апреле 2019 года.

Отмечается, что рост обусловлен увеличением числа прибывших в страну — 218,6 тысячи против 177,3 тысячи за соответствующий период 2018 года. При этом число выбывших практически не изменилось.

Ранее сообщалось, что в России может появиться база данных о здоровье трудовых мигрантов, их инфекциях и прививках.

