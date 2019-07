«Рубин» выпустил лимитированные футболки с надписью Sharonov в стиле логотипа Metallica

В интернет-магазине «Рубина» сегодня было представлено обновление — казанский клуб выпустил лимитированную футболку, посвященную недавнему матчу против «Динамо».

На футболке изображен силуэт исполняющего обязанности главного тренера «Рубина» и надпись Sharonov в стиле логотипа рок-группы Metallica.

Напомним, на игре 2-го тура Российской премьер-лиги «Рубина» с московским «Динамо» (0:1) фанаты «Рубина» вывесили баннер с надписью в стилистике логотипа группы Metallica: «Roman Sharonov — FCRK Forever — Nothing Else Matters» (Роман Шаронов — С «Рубином» навсегда — Остальное не важно». (Nothing Else Matters — известный хит).



После игры и.о. главного тренера «Рубина» Шаронов сообщил своим футболистам, что из-за игры он не смог попасть на концерт этой группы, но игра доставила ему больше удовольствия.