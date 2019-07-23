Абызов отказался давать показания и сотрудничать со следствием

Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием. Об этом рассказал представитель СКР в ходе заседания Басманного суда Москвы.

«Вину не признали, от дачи показаний фактически отказались, со следствием не сотрудничают», — сказал представитель следствия.

В ходе заседания следствие просило суд продлить Абызову срок ареста до 15 октября, мотивируя это тем, что обвиняемый имеет заграничные визы и возможности повлиять на ход следствия, передает RNS.

Напомним, что в конце мая Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Его обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.



В июле суд арестовал имущество и денежные средства Абызова на общую сумму более чем 20,6 млрд рублей. Кроме того, на акции компаний обвиняемого номинальной стоимостью более 10,8 млрд рублей наложен арест.

