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Происшествия

Абызов отказался давать показания и сотрудничать со следствием

14:59, 23.07.2019
Абызов отказался давать показания и сотрудничать со следствием
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием. Об этом рассказал представитель СКР в ходе заседания Басманного суда Москвы.

«Вину не признали, от дачи показаний фактически отказались, со следствием не сотрудничают», — сказал представитель следствия.

В ходе заседания следствие просило суд продлить Абызову срок ареста до 15 октября, мотивируя это тем, что обвиняемый имеет заграничные визы и возможности повлиять на ход следствия, передает RNS.

Напомним, что в конце мая Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Его обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

В июле суд арестовал имущество и денежные средства Абызова на общую сумму более чем 20,6 млрд рублей. Кроме того, на акции компаний обвиняемого номинальной стоимостью более 10,8 млрд рублей наложен арест.

Происшествия
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