На акции компаний Абызова общим номиналом в 10,8 млрд рублей наложили арест
Преображенский суд Москвы арестовал более чем 118 млн акций различных компаний, в том числе АО «Электромагистраль» и АО «Региональные электрические сети», которые принадлежат экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому по делу о мошенничестве.
Общая номинальная стоимость арестованных акций более 10 млрд 818 млн рублей, сообщает ТАСС.
Напомним, у экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестовали имущество и денежные средства на общую сумму более чем 20,6 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании суда, где рассматривалось ходатайство следователя об аресте акций компаний, принадлежащих бывшему чиновнику.
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