Суд продлил арест экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова до 25 июля

Басманный суд Москвы продлил на два месяца арест бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее на этом заседании заявили, что в квартире Абызова в ходе обыска было найдено наркотическое вещество. При этом не уточняется, предъявлено ли ему обвинение в хранении наркотиков, а также количество и вид обнаруженных наркотиков.

Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.