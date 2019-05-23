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Суд продлил арест экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова до 25 июля

17:45, 23.05.2019
Суд продлил арест экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова до 25 июля
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Басманный суд Москвы продлил на два месяца арест бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее на этом заседании заявили, что в квартире Абызова в ходе обыска было найдено наркотическое вещество. При этом не уточняется, предъявлено ли ему обвинение в хранении наркотиков, а также количество и вид обнаруженных наркотиков.

Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

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