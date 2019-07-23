В России предложили обязать фитнес-тренеров проходить профподготовку

В Госдуме РФ предложили прописать права и обязанности фитнес-центров, а также обязать инструкторов проходить профессиональную подготовку.

Согласно документу, тренеры будут получать дополнительное образование и независимую оценку квалификации. Таким образом планируется повысить качество услуг и урегулировать пласт спортивных организаций.

По словам главы комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаила Дегтярева, инициатива позволит вернуть фитнес-индустрию в поле зрения государства, то есть таким образом получится отслеживать, сколько россиян ходят в фитнес-клубы.

«Как хозяйствующие субъекты компании работают, уплачивают налоги. Но чем они занимаются, кто тренирует, какие там стандарты качества и статистика, никто не знал до сих пор», — цитирует Дегтярева «Парламентская газета».

Соответствующий законопроект парламент рассмотрит во втором чтении на пленарном заседании 23 июля.

Напомним, ранее Минфин РФ опубликовал поправки о налоговых вычетах за фитнес.