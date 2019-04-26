Минфин РФ опубликовал поправки о налоговых вычетах за фитнес

Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые позволят получать налоговые вычеты за расходы на фитнес, либо другие физкультурно-оздоровительные услуги. Документ опубликован.

"Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые он будет распространяться, в дальнейшем определит Министерство спорта отдельным нормативно-правовым актом", — передает ТАСС ответ пресс-службы министерства.

В Минфине объяснили, что «вычет на фитнес» будет проходить как еще одна статья расходов в рамках налогового вычета на здравоохранения. Отдельной статью в кодексе ен предусматривается.

При этом максимальная сумма налогового вычета за налоговый период, согласно законодательству, составляет 120 тыс. рублей