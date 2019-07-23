В администрации Пензы объяснили, почему ямы на дорогах заделали битым кирпичом

В Пензенской области ямы на одной из дорог заложили битым кирпичом. Администрация Пензенского района утверждает, что починкой дороги занялся местный фермер.

Однако такой вид ремонта не понравился другим местным жителям.

«В ближайшее время все эти дефекты и самостоятельные решения фермера будут устранены. Там будет проведен небольшой текущий ремонт дорожного покрытия», — приводит «РИА Новости» слова главы администрации Пензенского района области Сергея Козина.

Он рассказал, что дорога принадлежит «Пензамелиоводхозу», который находится в федеральной собственности. Тяжелая техника разрушила на ней участок в 100—150 м.

По словам чиновника, ситуация создала небольшие неудобства для других участников дорожного движения. Он уточнил, что дорога, помимо Лемзяйки, ведет к селам Никифоровка и Ключи, где общее число жителей в летнее время составляет порядка 300 человек, в основном дачников.

Ранее местные жители пожаловались, что давно просили о ремонте дороги, но в ответ получили засыпанные обломками кирпичей ямы.