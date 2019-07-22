Администрация «Вконтакте» заблокировала группу «Фонд Луизы Хайруллиной»
Сообщество «Фонд Луизы Хайруллиной» в социальной сети «Вконтакте» было заблокировано администрацией соцсети «за подозрительные сборы на благотворительные нужды».
Группы была создана общественником Азаматом Галиным. В ней собирались средства на помощь кассиру из Салавата Луизы Хайруллиной, которая обвиняется в краже более 20 млн рублей из банка.
Кроме того, в сообществе публиковались отчеты о поступлении средств на личную карту фигурантки дела, а также на карту ее адвоката.
Напомним, Орджоникидзевский районный суд Уфы отправил под домашний арест Марата Хайруллина. Ему предъявлено обвинение в краже. Ранее Верховный суд Башкирии оставил под арестом кассиршу из Салавата Луизу Хайруллину. 4 июля ее вместе с семьей задержали на съемной квартире в Казани.
Подробнее о нашумевшей краже, деталях задержания и судьбе похищенных денег — в материале «Реального времени».Общество БашкортостанТатарстан
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