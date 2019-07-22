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Администрация «Вконтакте» заблокировала группу «Фонд Луизы Хайруллиной»

11:57, 22.07.2019
Администрация «Вконтакте» заблокировала группу «Фонд Луизы Хайруллиной»
Фото: скриншот - vk.com

Сообщество «Фонд Луизы Хайруллиной» в социальной сети «Вконтакте» было заблокировано администрацией соцсети «за подозрительные сборы на благотворительные нужды».

Группы была создана общественником Азаматом Галиным. В ней собирались средства на помощь кассиру из Салавата Луизы Хайруллиной, которая обвиняется в краже более 20 млн рублей из банка.

Кроме того, в сообществе публиковались отчеты о поступлении средств на личную карту фигурантки дела, а также на карту ее адвоката.

Напомним, Орджоникидзевский районный суд Уфы отправил под домашний арест Марата Хайруллина. Ему предъявлено обвинение в краже. Ранее Верховный суд Башкирии оставил под арестом кассиршу из Салавата Луизу Хайруллину. 4 июля ее вместе с семьей задержали на съемной квартире в Казани.

Подробнее о нашумевшей краже, деталях задержания и судьбе похищенных денег — в материале «Реального времени».

Общество БашкортостанТатарстан
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