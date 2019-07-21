В пяти районах Башкирии прогнозируют высокий класс пожароопасности
ГУ МЧС РФ по Башкирии предупреждает, что сегодня в пяти районах республики прогнозируют высокий класс пожароопасности.
В Баймакском, Зилаирском, Мелеузовском и Федоровском районах ожидается четвертый класс пожароопасности, пятый класс — в Хайбуллинском районе республики. Накануне лесные пожары в Башкирии не были зарегистрированы. Действующих природных пожаров нет, сообщает ГУ МЧС РФ по Башкирии.
С начала пожароопасного сезона в регионе возникло 143 природных пожара, хотя год назад на эту же дату в республике насчитывалось только 104 пожара.
Напомним, ранее депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии приняли закон о привлечении к административной ответственности за сжигание мусора, листвы, травы, частей деревьев и кустарников.
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