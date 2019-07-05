В Башкирии принят закон о наказании за сжигание мусора и листвы

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии приняли закон о привлечении к административной ответственности за сжигание мусора, листвы, травы, частей деревьев и кустарников.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, сжигание мусора в местах массового отдыха людей и рядом с жилыми домами является довольно распространенным явлением в регионе.

«Образующийся при сгорании дым не только неприятен, но и токсичен. Кроме того, сжигание мусора и листвы создает пожароопасную обстановку. Норма ответственности за подобные действия необходима», — цитирует Толкачева пресс-служба Госсобрания.

Принятый закон распространяется только на места общего пользования, в том числе на дворы домов, улицы и парки. Частной собственности мера не касается.

Размер штрафов за незаконное сжигание мусора для граждан составит — от 500 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Закон подписан врио главы Башкирии Радием Хабиров и официально опубликован.

Напомним, в Башкирии депутаты рассмотрят законопроект о запрете продажи вейпов и кальянов подросткам.