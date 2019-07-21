В Боровом Матюшино сгорели пять дач

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Накануне в 21.06 поступило сообщение о пожаре в дачном товариществе «Лес» (н.п. Боровое Матюшино Лаишевского района).

Локализовать пожар удалось в 1.10. Сгорели пять садовых деревянных домов и одна баня. Площадь пожара составила 200 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Пожар потушили в 2.32. Причина случившегося устанавливается, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, ранее в МЧС Татарстана рассказали, кто чаще всего гибнет на пожарах.