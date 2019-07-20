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Год назад экс-главу «Спурта» поместили под домашний арест

06:40, 20.07.2019
Год назад экс-главу «Спурта» поместили под домашний арест
Фото: realnoevremya.ru

Год назад, 20 июля 2018 года, Приволжский районный суд Казани поместил под домашний арест бывшего председателя правления банка «Спурт» Евгению Даутову.

В общей сложности под домашним арестом она провела 10 месяцев. 3 июня этого года Вахитовский районный суд приговорил экс-главу «Спурта» Евгению Даутову к реальному сроку в 3 года и 1 месяц колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями и фальсификации отчетности. В то же время суд постановил отклонить гражданский иск Агентства по страхованию вкладов на сумму в 2,9 млрд рублей. Подробнее о вынесенном приговоре — в материале «Реального времени».

На прошлой неделе стало известно, что кредиторы бывшего главы банка «Спурт» Евгении Даутовой на недавнем собрании в Казани приняли решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании ее несостоятельной (банкротом) и введении процедуры реализации имущества.

ЭкономикаБанкиПроисшествия Татарстан
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