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Кредиторы Евгении Даутовой решили обратиться в суд с ходатайством о признании ее банкротом

12:43, 12.07.2019
Кредиторы Евгении Даутовой решили обратиться в суд с ходатайством о признании ее банкротом
Фото: realnoevremya.ru

Кредиторы бывшего главы банка «Спурт» Евгении Даутовой на недавнем собрании в Казани приняли решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании ее несостоятельной (банкротом) и введении процедуры реализации имущества.

Также на собрании решили образовать комитет кредиторов из трех человек, куда вошли три представителя ВЭБ.РФ, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Следующие собрания кредиторов Даутовой будут проходить в Москве, на проспекте Академика Сахарова, д. 9, где располагается госкорпорация.

Ранее конкурсный управляющий Даутовой рассказал, что на 2 июля невозможно провести проверку наличия и отсутствия признаков ее преднамеренного банкротства из-за недостаточности документов, необходимых для проведения проверки.

ЭкономикаБанки Татарстан
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