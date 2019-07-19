Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше 1 млн рублей
Порядка 11 тысяч россиян получают заработную плату в размере более 1 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Согласно исследованию, показатель данной категории работников в общей численности составляет менее 0,1%. Так, 775 тысяч россиян получают зарплату до 11 280 рублей в месяц, 2,6 млн человек — от 33,9 тысяч до 40 тысяч рублей.
Самые высокие зарплаты зафиксированы у сотрудников сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 5,8 млн рублей в месяц. Далее следует сфера прочих услуг, здесь зарплата превысила 3,7 млн рублей. За ними идут специалисты в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств с зарплатами 2,7 млн рублей, пишет РБК.
Отмечается, что самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн рублей трудится в сфере торговли и ремонта транспорта — 1 960 человек. Меньше всего сотрудников в сфере водоснабжения и утилизации отходов — всего 13 человек.
Напомним, ранее Росстат подсчитал медианную зарплату россиян за апрель 2019 года. Она составила 34 335 рублей. Следовательно, половина населения получает меньше этой суммы.Общество
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