Половина россиян получает меньше 35 тысяч рублей

Росстат подсчитал медианную зарплату россиян за апрель 2019 года. Она составила 34 335 рублей. Следовательно, половина населения получает меньше этой суммы.

Исследование затронуло более 27 миллионов человек, следует из материалов ведомства. Отмечается, что в исследовании использовались данные россиян, работающих в средних и крупных предприятиях.

При этом зарплаты 10% наиболее высокооплачиваемых работников в 13 раз превышают зарплаты 10% наименее оплачиваемых

В 2017 году медианную зарплату Росстат оценил в 28,3 тысячи рублей, среднюю — в 38,9 тысячи.