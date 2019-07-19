Синоптики предупредили о грозе и сильном ветре в Казани

В ближайшее время и до конца дня на территории Татарстана, в том числе в Казани, ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

По прогнозам синоптиков, в регионе пройдут дожди, будут наблюдаться грозы с кратковременным усилением западного ветра до 15—18 м/с.

В связи с непогодой в республиканском ГУ МЧС рекомендуют пешеходам соблюдать меры осторожности на улице, ограничить выход из зданий, а также находиться в помещениях.

Напомним, ранее климатолог назвал сроки прихода в Россию аномальной жары.