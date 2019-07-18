Климатолог назвал сроки прихода в Россию аномальной жары

Аномально жаркая погода может установиться в России в ближайшие 5 лет. Об этом заявил старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский.

По его словам, вероятность температурной аномалии крайне высока. При этом территорию, где наступит такая погода, на данный момент предсказать сложно.

Климатолог подчеркнул, что предпосылки к аномальной жаре уже существуют.

«В этом году очень жарко было в Европе, 42—44 градуса. В России, наоборот, достаточно холодно, но это все один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой — заток холода», — цитирует Чернокульского «Звезда».

Также он добавил, что для современного потепления характерно установление длительных блокирующих антициклонов.

Напомним, ранее в Гидрометцентре РФ рассказали о погодных аномалиях в августе на юге ПФО.