«Никакой выгоды от этого я бы не получил»: арестован предполагаемый заказчик убийства гендиректора «Водоканала» Казани

Арестован предполагаемый заказчик убийства гендиректора «Водоканала» Казани.

Советский райсуд Казани заключил под стражу до 1 сентября 47-летнего Ирека Ганеева, его подозревают в заказе на убийство гендиректора МУП «Водоканал» Григория Арутюнова в 2004 году, Ганеев наотрез отрицает виновность, передает журналист «Реального времени».



В суде задержанный пояснил, что на момент преступления исполнял обязанности технического директора в коммерческой фирме и никакой выгоды от смерти Арутюнова получить бы не смог — «ни моральной, ни материальной».



Ганеев отметил, что уже задерживался по этому делу в 2005-м и позже был освобожден от преследования за непричастностью. С тех пор никуда не скрывался. Так и жил в Казани. Женился, стал отцом троих детей.

Напомним, ранее «Реальное время» писало о задержании Ирека Ганеева.