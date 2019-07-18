В Свердловской области возбудили уголовное дело после схода девяти вагонов с рудой

Уральское СУ на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда.

По версии следствия, 14 июня в 19.30 по местному времени во время движения грузового поезда из 43 вагонов девять из них сошли с рельсов. В вагонах была медно-цинковая руда. Из-за схода были повреждены более 100 метров железнодорожного полотна, а также девять вагонов, которые находятся в собственности ООО «Алькон». Компании причинен ущерб в размере не менее 3,5 млн рублей, сообщается на официальном портале СК РФ.

Напомним, ранее в Нижегородской области возбудили уголовное дело после схода вагонов с углем.