В Нижегородской области возбудили уголовное дело после схода вагонов с углем

Приволжское следственное управление на ­транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело после схода вагонов с углем в Нижегородской области.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Напомним, вчера около 14.20 на 496 км перегона Тарталей — Каменище произошел сход шести вагонов с углем грузового поезда №2185. Из-за ЧП был задержан поезд №133 сообщением Казань — Санкт-Петербург.

В результате инцидента железной дороге, а также собственникам указанных вагонов и груза был причинен крупный ущерб, отмечает Следком.