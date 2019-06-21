В Нижегородской области возбудили уголовное дело после схода вагонов с углем
Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело после схода вагонов с углем в Нижегородской области.
Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Напомним, вчера около 14.20 на 496 км перегона Тарталей — Каменище произошел сход шести вагонов с углем грузового поезда №2185. Из-за ЧП был задержан поезд №133 сообщением Казань — Санкт-Петербург.
В результате инцидента железной дороге, а также собственникам указанных вагонов и груза был причинен крупный ущерб, отмечает Следком.Происшествия
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