Евгений Богачев: «Оставили Каймакоглу с понижением оклада и подписали Вангелиса Манцариса»

Фото: "Реальное время"

Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал о комплектовании команды на будущий сезон и назвал очередного новичка клуба. Им стал разыгрывающий сборной Греции Вангелис Манцарис (возраст — 29 лет, рост — 195 см). Последние восемь сезонов он отыграл в «Олимпиакосе», выиграл три титула чемпионата Греции (2012, 2015, 2016) и дважды стал чемпионом Евролиги (2012, 2013).



— Мы действительно договорились о подписании контракта с Манцарисом. Тренер очень хотел видеть его в составе на новый сезон. В Казани Вангелису не надо будет много времени на адаптацию. Ведь помимо трех греческих представителей тренерского штаба (Прифтис и его помощники — Томас Нику и Василис Симчак) в УНИКСе давно играет Костас Каймакоглу. Сезон-2019/20 станет для него уже восьмым в столице Татарстана.

Костаса Каймакоглу мы оставили с понижением оклада. Он хотел играть в нашем коллективе, и тренер сказал, что Каймакоглу еще будет полезен команде. Также мы приняли решение оставить Эррика Макколлума, Рэймара Моргана и Джамара Смита. Плюс подписали еще трех легионеров — Вангелиса Манцариса, Алекса Таюса и Хаукура Палссона. Таким образом, у нас уже есть семь иностранцев (максимальное количество легионеров в заявку на сезон Единой лиги). Возможно, возьмем еще восьмого под Еврокубок.



Мы вели переговоры с Оттело Хантером из ЦСКА, но не сложилось. В итоге решили остановить свой выбор на Тайесе. По российским игрокам УНИКС практически полностью укомплектован. Вопросы вызывает только кандидатура Андрея Кощеева. Димитрису Прифтису нравится этот игрок, хоть он и не получает много времени в его ротации. По нему решение еще не принято. Думаю, это вопрос нескольких дней.

Если руководство УНИКСа решит не заключать новое соглашение с Кощеевым, то команду пополнит другой игрок с российским паспортом, — приводят слова Богачева «Известия».

Напомним, что в минувшем сезоне УНИКС стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ, а в Еврокубке в полуфинале уступил испанской «Валенсии». В нынешнем сезоне казанцы вновь будут участвовать в этом турнире.



Ранее спортивный директор казанского клуба Клаудио Колдебелла рассказал «Реальному времени» о селекции клуба в это межсезонье.