Детский омбудсмен Татарстана проинспектирует ситуацию в других лагерях Крыма

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина выехала для анализа ситуации в другие лагеря Крыма. Об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Проверка проходит по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. Инспекция затронет санатории в Анапе и ряде других курортных городов, где отдыхают дети.

Кроме того, министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов заявил, что часть подростков в лагере рядом с Евпаторией, где произошло массовое отравление, хотят вернуться домой раньше срока.

Напомним, число отравившихся в Крыму детей возросло до 56. Подробности — в материале «Реального времени».

