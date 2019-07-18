Число отравившихся в Крыму детей возросло до 56

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов вылетел в Республику Крым, чтобы лично узнать о состоянии детей, обратившихся за помощью с симптомами отравления.

На данный момент госпитализированы уже 56 человек, из них 51 ребенок и пять вожатых. В изоляторе ДОЛ «Лучистый» находятся еще шесть человек, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Обратившимся оказали срочную медпомощь, в том числе процедуры по очищению организма от токсичных веществ. Сейчас пациенты переведены на питьевой режим и находятся на карантине.

Накануне ночью стало известно об отравлении детей в Крыму, сообщалось о 47 заболевших. Подробности — в материале «Реального времени».

