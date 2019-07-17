Ущерб по делу ВИП-коммунальщика Казани Шелуханова оценен в 5 млн рублей
Новые подробности по уголовному делу экс-главы ТСЖ «Азино-1». Вячеславу Шелуханову инкриминируют хищение четырех жилых помещений муниципалитета с ущербом около 5 млн рублей.
По данным источника «Реального времени», обвинение ВИП-коммунальщику Казани пока не предъявлено.
Претензии следствия он не признает.
Уголовное дело возбуждено в отношении Шелуханова и братьев Кононенко по 12 эпизодам и трем статьям Уголовного кодекса РФ.
Детали — в материале «Реального времени».ПроисшествияБизнесОбществоВластьНедвижимостьЭкономикаБюджет Татарстан
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