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Ущерб по делу ВИП-коммунальщика Казани Шелуханова оценен в 5 млн рублей

15:49, 17.07.2019
Ущерб по делу ВИП-коммунальщика Казани Шелуханова оценен в 5 млн рублей
Фото: sovet.tatarstan.ru

Новые подробности по уголовному делу экс-главы ТСЖ «Азино-1». Вячеславу Шелуханову инкриминируют хищение четырех жилых помещений муниципалитета с ущербом около 5 млн рублей.

По данным источника «Реального времени», обвинение ВИП-коммунальщику Казани пока не предъявлено.

Претензии следствия он не признает.

Уголовное дело возбуждено в отношении Шелуханова и братьев Кононенко по 12 эпизодам и трем статьям Уголовного кодекса РФ.

Детали — в материале «Реального времени».

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