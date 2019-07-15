Китайская соцсеть TikTok заявила о готовности локализовать данные россиян

В Роскомнадзоре сегодня состоялась встреча руководителей профильных управлений ведомства с представителями управляющей TikTok компании ByteDance, на которой обсуждались вопросы исполнения российского законодательства.

Стороны также обсудили вопрос локализации баз персональных данных российских пользователей на расположенных в России серверах. Представители соцсети подтвердили намерение выполнить данное требование российского законодательства, говорится на сайте Роскомнадзора.

Также на встрече представители компании ByteDance предоставили контактные данные для обработки запросов Роскомнадзора в режиме 24/7 и выразили готовность создать полноценное представительство в России.

Ранее стало известно, что китайская компания ByteDance планирует создать собственный смартфон.

