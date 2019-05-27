Владеющая сервисом TikTok компания создаст свой смартфон
Китайская компания ByteDance, известная как владелец сервиса TikTok, намерена разработать собственный смартфон. Привлечь к нему внимание компания рассчитывает предустановленными приложениями.
«По словам двух источников, знакомых с проектом, китайский ByteDance, владелец популярного сервиса TikTok, продвигается в разработке собственного смартфона», — пишет Financial Times.
Компания приобрела патенты у китайского производителя мобильных телефонов Smartisan.
Ранее сообщалось, что ByteDance планирует представить музыкальное приложение этой осенью.ТехнологииITБизнес
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