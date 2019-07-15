Евгений Богачев: «Не совсем честно, что уайлд-кард в Евролигу отдали не УНИКСу»

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Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал новую систему лицензирования клубов Евролиги. С сезона-2020/21 Евролига сама будет определять участников. У национальных лиг, включая АСВ и Лигу ВТБ, больше не будет путевок в самый престижный европейский турнир.

— Я полностью поддерживаю позицию УЛЕБ и ACB. Если Евролига будет сама определять участников турнира, вне зависимости от результатов национальных чемпионатов, мы теряем спортивный принцип. А это самое главное в спорте в целом и баскетболе в частности.

Все сводится к простой коммерции. Даже посмотрите на этот год. УНИКС занял третье место в чемпионате России, а «Зенит» — четвертое. Но wild card отдали Петербургу. Это не совсем честно, — приводят слова Богачева «Известия».

Напомним, что санкт-петербургский «Зенит» получил уайлд-кард (wild card) на участие в Евролиге-2019/20, сообщил ранее официальный сайт турнира.

