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УНИКС не примет участия в Евролиге-2019/20, уайлд-кард получил питерский «Зенит»

14:30, 28.06.2019
УНИКС не примет участия в Евролиге-2019/20, уайлд-кард получил питерский «Зенит»
Фото: unics.ru

Санкт-петербургский «Зенит» официально получил уайлд-кард (wild card) на участие в Евролиге-2019/20, сообщает официальный сайт турнира.

Решение о включении «Зенита» в состав участников соревнований было утверждено на заседании исполнительного совета акционеров турнира.

«Зенит» станет третьим представителем России в Евролиге-2019/20. Помимо питерцев в самом престижном турнире Европы выступят действующий обладатель трофея ЦСКА и подмосковные «Химки».

Напомним, что помимо «Зенита» на дополнительное место в Евролиге претендовали казанский УНИКС и белградский «Партизан».

СпортБаскетбол Татарстан
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