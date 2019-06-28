УНИКС не примет участия в Евролиге-2019/20, уайлд-кард получил питерский «Зенит»

Санкт-петербургский «Зенит» официально получил уайлд-кард (wild card) на участие в Евролиге-2019/20, сообщает официальный сайт турнира.

Решение о включении «Зенита» в состав участников соревнований было утверждено на заседании исполнительного совета акционеров турнира.

«Зенит» станет третьим представителем России в Евролиге-2019/20. Помимо питерцев в самом престижном турнире Европы выступят действующий обладатель трофея ЦСКА и подмосковные «Химки».

Напомним, что помимо «Зенита» на дополнительное место в Евролиге претендовали казанский УНИКС и белградский «Партизан».