Мэр Набережных Челнов пообещал помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП

Фото: Сергей Афанасьев

Сегодня мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев во время пресс-подхода назвал автокатастрофу с автобусом из Татарстана «трагедией, которую ничто не предвещало».

— Обычная дорога, обычный дождь, аварийного участка не было, встречного движения не было. Кстати, автобус новый, свежий. У мэрии претензий к компании-перевозчику [ГК «Альтекс»] до сих пор не было, — рассказал мэр, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени». — Думаю, в трагедии сыграл роль человеческий фактор.

По его словам, оперативный штаб был развернут через час после происшествия. С главой Архангельского района (Башкирия) мэр сразу связался по телефону. Магдеев рассказал также, что у директора компании «Лидер-Транс», работники которой возвращались в этом автобусе с отдыха, Михаила Устюжанина, известного в городе человека — погибла в этой аварии мама. В ДТП погибло 6 человек, травмы получили 10, часть пострадавших вместе с телами покойных привезут к ночи в КДМЦ и БСМП (в т.ч пострадавшего 13 летнего подростка). Двое раненых пока нетранспортабельны. Всем будет оказана помощь, в т.ч. финансовая, со стороны мэрии автограда и минздрава РТ.