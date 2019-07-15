Минниханов поблагодарил Хабирова за помощь пострадавшим в ДТП с автобусом в Башкирии

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов направил правительственную телеграмму врио главы Республики Башкортостан Радию Хабирову, в которой поблагодарил за помощь татарстанцам, пострадавшим при аварии в Архангельском районе Башкирии.

«Ваше внимание и деятельное участие позволили в кратчайшие сроки оказать пострадавшим максимально возможную помощь, что стало для них жизненно важной поддержкой в этой экстремальной ситуации. Благодарю и желаю благополучия вам и всем жителям братского Башкортостана», — приводит текст телеграммы пресс-служба президента РТ.

Напомним, что в Архангельском районе Башкирии накануне перевернулся туристический автобус из Татарстана. В результате аварии 6 человек погибли, 30 человек получили различные повреждения. Водитель автобуса задержан. Им оказался 32-летний житель Республики Татарстан.

