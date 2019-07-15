Следователи задержали водителя автобуса, попавшего в ДТП с шестью погибшими в Башкирии

Следователи задержали водителя автобуса, попавшего в ДТП на территории Башкирии, жертвами которого стали шесть человек.

«По подозрению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), задержан 32-летний житель Республики Татарстан, под управлением которого находился пассажирский автобус в момент ДТП», — сообщили в СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

Как установлено следствием, накануне вечером подозреваемый, управляя пассажирским автобусом, в котором находилось 39 пассажиров, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автобуса в кювет.

ДТП произошло на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк в Архангельском районе РБ. В результате аварии 6 человек погибли, 30 человек получили различные повреждения. Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени».

