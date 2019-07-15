В Казани за шесть месяцев 2019 года выявлено более 970 тысяч фактов нарушений ПДД

В Казани за первое полугодие текущего года было зафиксировано более 970 тысяч фактов нарушений правил дорожного движения (ПДД), в том числе около 850 тысяч — автоматизированными средствами фиксации нарушений ПДД. Об этом «Реальному времени» рассказали в ГИБДД Казани.

В структуре нарушений ПДД наибольшую долю составляют нарушения скоростного режима. За отчетный период в отношении водителей составлено более 760 тысяч административных материалов, за аналогичный период прошлого года — около 560 тысяч.

Кроме того, в число наиболее распространенных нарушений ПДД в Казани за шесть месяцев 2019 года вошли неправильная парковка, езда по выделенной полосе, а также выезд на запрещающий сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Казани.

Напомним, что в прошлом году в Татарстане на 36,5% выросло количество ДТП с пострадавшими, виновниками которых стали приезжие из других регионов России. Всего в прошлом году на дорогах республики погибло 377 человек.

